Son dakika haber: Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti - Son Dakika
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Son dakika haber: Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti

29.06.2022 14:06
Son dakika haber: Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatının sağlık problemi nedeniyle mazeretini bildirmesiyle duruşma, ertelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 27 Nisan'daki son celsede kamera kayıtları dosyası gönderilerek istenen bilirkişi raporunda, herhangi bir değişiklik olmazken, yeni görüntülerin de bulunmadığı belirtildi. 5'inci duruşmada hakeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere sanık müdafilerine süre verdi.Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülen 6'ncı duruşmasına tutuklu sanık Fatih Özturan ve tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan, Samsun'un Bafra ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar da yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Özturan'ın avukatının sağlık mazeretiyle katılmamasından dolayı duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'a ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol halinin devamına karar verdi.


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Kurban Bayramı Bodrum'da dolu dolu geçecek Kurban Bayramı Bodrum'da dolu dolu geçecek İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa
Kaynak: DHA

Bodrum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti - Son Dakika

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