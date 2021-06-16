- Şehit polisin katilleri böyle yakalandı

Olay sonrası görüntüler amatör kamera tarafından görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisi şehit eden ve bir polisi de yaralayan şüphelilerin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sularında Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 Polis Memuru yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Olayda yaralanan diğer Polis Memurunun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Polis katilleri yakalandı"

Olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı. Bir polisin şehit olduğu bir polisin ise yaralandığı olayın hemen sonrası ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde olayın gerçekleştiği yer ve şüphelilerden birinin polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmesi ve götürülmesi yer alıyor.