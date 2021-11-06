Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) düzenlediği 'Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi. Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin dünyanın başarılı kütüphaneleri arasında yer almasından dolayı mutluluk duyuyor, kütüphanemizin yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum."