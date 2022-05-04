Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı - Son Dakika

Cami avlusunda, cenaze başında detaylar
Helallik alınması
Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması
Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı
YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında şehit olan Teğmen Talha Bahadır için Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.
Kaynak: AA
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