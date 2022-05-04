Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

04.05.2022 18:14

Son dakika haberleri: Cami avlusunda, cenaze başında detaylar Helallik alınması Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde...

Cami avlusunda, cenaze başında detaylar

Helallik alınması

Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması

Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında şehit olan Teğmen Talha Bahadır için Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.

Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı
Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı
Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı
Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

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Baba Hakkı, Cenaze, Şehit, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı - Son Dakika
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