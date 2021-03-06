Yakınları şehidini 'Hoş geldin' sözleriyle karşıladı - Son Dakika

Yakınları şehidini 'Hoş geldin' sözleriyle karşıladı

Yakınları şehidini 'Hoş geldin' sözleriyle karşıladı Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi.

Yakınları şehidini 'Hoş geldin' sözleriyle karşıladı Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı AMASYA - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını 'Hoş geldin' diye karşıladı. Gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için okul bahçesine götürülen cenazeyi çok sayıda kişi karşıladı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşları fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı. Şehidin eşi Fadime Gül ve çocukları Caner ile Ceren'de bir süre tabuta sarıldı.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı