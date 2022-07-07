1'i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın, ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği öğrenildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın, yılsonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Koca, Konya, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Şehit Uzman Çavuş Koca, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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