Son dakika haber | Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

05.07.2022 18:57

Son dakika haberler: Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Kız kardeşi şehit ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal'ın cenazesi, bugün askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na, buradan da Düzce'nin Gölyaka ilçe merkezine getirildi. Şehidin cenazesi camiye götürülürken kız kardeşi Nisanur Bal (21), şehit ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Ahmet Bal ve ailesi ile vatandaşlar katıldı. Şehit Bal'ın cenazesi, Bakacak köyünde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.


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Son dakika haberleri | Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri | Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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