Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Uçakçı, toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Uçakçı, toprağa verildi

10.09.2022 18:17
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Uçakçı, toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre SURİYE'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

SURİYE'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alındı. Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakçı'nın naaşı GATA'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Uçakçı'nın naaşı, Sungurlu Şehir Stadyumu'nda karşılanarak tören için Atatürk Meydanı'na taşındı. Burada düzenlenen törene; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanında, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

VASİYETİ ÜZERİNE KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Şehit Ramazan Uçakçı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Sarıkaya köyünde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Sungurlu, İdlib, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Uçakçı, toprağa verildi - Son Dakika

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