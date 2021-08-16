Şimşek Harekatı'nda şehit olan Cengizhan Kaplan'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi

Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı

ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı