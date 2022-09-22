ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAÇAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAÇAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

22.09.2022 17:03

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz ateşinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam (27), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz ateşinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam (27), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için memleketi Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni düzenlendi. Çorum Akşemseddin Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Bedri ile annesi Aysel Karaçam, Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin acılı ailesi, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Muhammed Karaçam'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaçam, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAÇAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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