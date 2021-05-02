ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ KIZI BAHAR'A, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın 1 yaşına giren kızı Bahar'a doğum günü süprizi yaptı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, 28 Şubat 2020 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın bir yaşına giren kızı Bahar için İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan tarafından süpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Günay ailesinin Boğaziçi Mahallesindeki evine giden Kaymakam Kotan ve beraberindekiler, üzerinde 'İyi ki doğdun Bahar' yazılı pastayı küçük Bahar'a üfletti. Sürpriz doğum gününde Kaymakam Kotan ve beraberindekiler küçük Bahar'a çeşitli hediyeler verdi.

Kızına düzenlenen sürpriz doğum günü ile mutlu olan anne Seyhan Günay, Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. 1 yıldır özel günlerimizde bizi yalnız bırakmadı ve bugün Bahar'ın ilk doğum gününde de babasının yokluğunu hissettirmediler dedi.

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan ise şehit uzman onbaşı Veysel Günay'ın Bahar Kalkanı Harekatında şehit olduğunu hatırlatarak, Şehidimizin emaneti olan eşi ve kızının her zaman yanında olacağız diye konuştu.