Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor

11.04.2021 13:28
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor, System.String[]

Son dakika haber: İnegöl Belediyesi, geçmişte farklı savaşlarda yer almış, bu savaşlardan gazi olarak dönmüş veya şehit olmuş isimsiz kahramanları tespit etmek ve hikayelerini ölümsüzleştirmek için bir çalışma başlattı.

İnegöl Belediyesi, geçmişte farklı savaşlarda yer almış, bu savaşlardan gazi olarak dönmüş veya şehit olmuş isimsiz kahramanları tespit etmek ve hikayelerini ölümsüzleştirmek için bir çalışma başlattı. Şehit ve gazi yakınlarına çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu vatan uğruna can vermiş kahramanlarımızın isimlerini ve hikayelerini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ailenizde ve yakınlarınızdan savaşlara katılmış olan kahramanlarımız varsa, bizlere ulaşmanızı rica ediyoruz" dedi.

Yüz yıllardır bu toprakları vatan edinerek yaşamını sürdüren kadim Türk Milleti, onlarca savaş yaşadı. Gazisi, şehidi olmayan şehir, mahalle bulunmayan ülkemizde İnegöl Belediyesi, isimsiz kahramanların anısını yaşatmak adına özel bir çalışma başlattı. Başlangıcı 2010 yılına dayanan ve son dönemde hız verilen şehitler ve gazilerle ilgili sürdürülen çalışmayla; İnegöl'ün tüm şehit ve gazilerinin tespiti ile birlikte vatan uğruna canından geçen kahramanlarımızın hikayeleri ölümsüzleştirilecek. İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Kent Müzesi bünyesinde sürdürülen çalışma hakkında Belediye Başkanı Alper Taban da bir açıklama yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Alper Taban, İnegöllü şehit ve gaziler çalışması hakkında yaptığı açıklamada, bu çalışmanın başlangıcının 2010 yılına dayandığını söyledi. Her şeyin Malta'ya dil öğrenmeye giden İnegöllü bir öğrencinin tesadüfen gittiği Türk Şehitliğinde İnegöllü İzzet isimli mezar taşının fotoğrafını çekmesiyle başladığını belirten Taban, "O dönem öğrenci kardeşimiz İnegöl'e döndüğünde, soluğu henüz 1 yıl önce açılmış İnegöl Kent Müzemizde almış. Çektiği bu fotoğrafları oradaki görevli arkadaşlarımızla paylaşmış. Öğrenci kardeşimizin bu güzel hamlesi tarihimizi anlamak ve anlamlandırmak adına görevli arkadaşlarımızı da harekete geçirmiş ve tarihe dokunmak, tarihe yeni bir soluk getirmek adına o tarihlerde bir adım atılmış. Tarihten bu yana İnegöllü şehit ve gazilerimizin tespit edilmesi için özel bir gayret harcanmış" dedi.

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi Kent Müzesi ekibinin bu olaydan sonra hareket geçerek İnegöllü İzzet olayını ayrıntılı olarak öğrenmek adına bir çalışma başlattığını belirterek; "Arkadaşlarımız o dönem adeta devlet kurumları nezdinde özellikle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde çalmadık kapı bırakmadılar. En son dönemin Malta Valetta Büyükelçisi olan Refika Nihal Çevik hanımefendi ile görüşüldüğü, ancak kendisinden de bu konuda fazla bir bilgi alınamadığı ifade edildi. Bir kaynakta Cidde Sıhhiye hademelerinden İnegöllü İzzet Efendi kaydı olsa da bu kahramanımız hakkında maalesef elle tutulur bir bilgiye ulaşamamanın hüznünü taşıdık hep içimizde. Uzun yıllar başta İnegöllü İzzet olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimizle ilgili benzer çalışmaları sürdürdü ekiplerimiz. İnşallah bu konuda istenilen seviyede bilgilere ulaşılır ve Malta'da metfun olan bu kahramanımıza bir nebzede olsa borcumuzu ödemiş oluruz" diye konuştu.

"İnegöl Belediyesi olarak İnegöllü şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemek adına Milli Savunma Bakanlığı nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Taban, şöyle devam etti:

"Bu çalışma kapsamında son olarak Sevgi Ören Hanımefendi ile Şipali'den Şehit Osman Oğlu Mehmet, Orhan Tuzcuoğlu Beyefendi ile Kulaca'dan Şehit İbrahim Oğlu Ömer, İclal Seçim Hanımefendi ile Kulaca'dan Şehit Halim Oğlu Halil, İbrahim Uğur Beyefendi ile Maden'den Şehit İbrahim Oğlu Ahmet ve Ali Sıtkı Beyefendi ile İclaliye'den Şehit Osman oğlu Serveri adına eşi Gülten Sıtkı Hanımefendiyi araştırmayı sürdüren arkadaşlarımız Kent Müzemizde ağırladılar. Amacımız şehrimizde tarihten bu yana vatanı uğruna canını vermiş kahramanlarımızın isimlerini ve hikayelerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak. Bizler büyüklerimizin kahramanlık destanlarıyla büyüdük. Bu zaman zarfında nice kahramanlarımız daha geldi geçti. İstiyoruz ki evlatlarımız bu kahramanlarımızı ve kahramanlıklarını unutmasın. Her zaman söylediğim gibi, bizim gücümüz geçmişimizde saklı. Bu sebeple şehit ve gazilerimizin tespit için özellikle ailesinde ve yakınlarında savaşlara katılmış olan kahramanlarımız varsa, bunları bizlere lütfen bildirin. Bizler bu kahramanlarımızın hikayelerine yer vermek istiyoruz. Bu konuda siz değerli hemşerilerimizden katkı ve destek beklediğimizi ifade etmek isteriz. Cephe hatıraları, asker mektupları, günlükler, fotoğraflar, belge niteliği taşıyacak her türlü materyal bu konuda bizlere katkı sağlayacaktır. Tüm gayemiz vatanları için canlarını hiçe sayan aziz kahramanlarımızı Türk Gençliğine tanıtmak. Bu vesile ile bu kadim millet için canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." - BURSA

Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Şehit, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika


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