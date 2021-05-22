Son dakika haber! Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya tam destek - Son Dakika

Son dakika haber! Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya tam destek

22.05.2021 11:35
Son dakika haber! Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya tam destek, System.String[]

Son dakika haberine göre 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruş, kahramanlık ve terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirmesi nedeni ile şer odaklarını kudurttuğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruş, kahramanlık ve terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirmesi nedeni ile şer odaklarını kudurttuğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik linç girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündüz, son günlerde üç tarafı denizlerle dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'de başta bazı medya kuruluşları, bazı sözde gazeteciler, uyuşturucu baronları, FETÖ'cüler, PKK sevicilerinin, dört bir yandan teröristlerin korkulu rüyası, cumhuriyet tarihimizin bana göre başarılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldırdığını söyledi. Gündüz, "İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Peki bu şer odakları neden Bakanımıza saldırıyorlar, bu şer odakları fırsatını buldukça Bakanımız Süleyman Soylu'ya saldırmalarının sebebi nedir? Çünkü Bakanımızın askerimizle bağdaş kurup yemek yiyip çay içtiği Belbuka Tepede, Gabar'da, Cudi'de, Herekol'da birkaç yıl öncesine kadar PKK'lılar bu sözde gazetecilerle bağdaş kurup keyif çatıyorlardı. Vatandaştan çaldıkları hayvanların etleriyle yaptıkları ızgara ve kavurmaları midelerine tıkıyorlardı. Kandil'de PKK'nın sözde liderlerini ziyaret edip karşılıklı birbirlerine övgüler yağdırıp sözde kuracakları PKK devletinin hayalini kuruyorlardı. Sözde PKK elebaşları çocuk yaştaki kızlarla keyif çatıyorlardı. Buraları ziyaret eden bu sözde gazeteciler dönüşlerinde ceplerine sıkıştırılmış birkaç bin ABD dolarının verdiği keyifle işgal ettikleri gazete köşelerinde teröristlere mehdiyeler diziyorlardı. Şimdi buraları ziyaret edememenin, teröristlerle hasret giderememenin, haram kavurmaları yiyememenin, bol oksijenli ortamlarda kahve yudumlayamamanın ve PKK'nın dolarlarına konamamanın kudurmuşluğunu yaşıyorlar" dedi.

"PKK bitecek, sizler de gün geçtikçe daha çok üzüleceksiniz"

Şer odaklarını sadece bunların kudurtmadığını aktaran Başkan Gündüz, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruş ve kahramanlık bunları kudurtuyor. Süleyman Soylu'nun terör örgütlerine vurduğu darbelerle teröristlerin uykularını kaçırtması, çok sevdikleri PKK'ya katılımın olmaması, PKK'ya tarihin en ağır darbelerinin vurulup bitirilme noktasına getirilmesi, PKK yöneticilerinin 4-5 saatten fazla aynı yerde yaşayamamanın verdiği korkuyla yaşamaları ve sürekli yer değiştirmeleri, kaçacak delik aramaları, PKK'nın hakimiyet sürdüğü bütün alanların kritik üs bölgelerinin silahlı kuvvetlerimizin eline geçmesi, bir zamanlar PKK'nın saldırılarında 20-30 askerimizin şehit olduğu derme çatma karakollardan tüm hayat fonksiyonlarının olduğu kale kollarının yapılması, İHA ve SİHA'ların terör örgütlerine vurduğu darbeler, PKK'nın uyuşturucu, kara para trafiği ve kaçakçılık ile elde ettiği gelirlerinin kesilmesi, Avrupa ülkelerinin PKK'ya yaptığı yardımların çoğunun engellenmesi ve bu para trafiğinin kesilmesi, halka hizmet etmesi gereken HDP belediyelerine kayyım atanması ile birlikte PKK'ya sağladıkları eleman, para ve lojistik desteğin kesilmesi, bölge halkının PKK'dan desteğini kesmesi, PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'li yöneticilerin yargılanıp cezaevlerine konulması, PKK-FETÖ işbirliğinin tespit edilerek her iki örgütün devletimizin kurumlarının içine sızmış elemanlarının büyük ölçüde temizlenmesi, devletimizin bölgede ciddi yatırımlar yaparak PKK ve HDP'nin suistimal ettiği boşlukları ortadan kaldırması. Bu ve buna benzer sebepler PKK'yı ve HDP'yi bitirme noktasına getirdiğinden bu sözde PKK sevici FETÖ sevici Türkiye düşmanlarını kudurtma noktasına getirmiştir. Bu PKK sevicilerine tavsiyemiz bu ülkeden biran önce pılınızı pırtınızı toplayın ve gidin. Çok sevdiğiniz Fransa'ya, Almanya'ya, ABD'ye gidip çok özlediğiniz PKK'lı FETÖ'cü arkadaşlarınıza kavuşup hasret giderin. Çünkü bu ülkede artık sizlere, sizin yalanlarınıza inanacak kimse kalmadı. Artık yalanlarınız bu ülkede para etmiyor. Ülkemizde kaldığınız müddetçe PKK'nın ve FETÖ'nün bitmesi, erimesi sizi çok üzecektir. İnşallah sevicisi ve yardakçısı olduğunuz PKK bitecek, sizlerde gün geçtikçe daha çok üzülecek ve daha da kuduracaksınız. Ben devletin bir terör gazisi olarak sonuna kadar İçişleri Bakanımızın yanındayım. Sonuna kadar destekliyorum. Bakanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizin gibi çakallara kurda kuşa yem etmeyeceğiz." - DİYARBAKIR

Son dakika haber! Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya tam destek

Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya tam destek - Son Dakika


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