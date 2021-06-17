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Son dakika haber: Şehit yakınları ve gazilerden HDP'ye tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit yakınları ve gazilerden HDP'ye tepki Açıklaması

17.06.2021 13:25
Son dakika haber: Şehit yakınları ve gazilerden HDP'ye tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Kobani olaylarıyla ilgili takip edilen davada şehit ve gazi yakınları ile tartışma oluşturan...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Kobani olaylarıyla ilgili takip edilen davada şehit ve gazi yakınları ile tartışma oluşturan HDP'li milletvekillerin para alarak buraya geldikleri ithamına tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Kobani olaylarına ilişkin devam eden davayla ilgili takip esnasında çıkan tartışma ile ilgili ortak açıklamalarda bulundu. Sözen ve Gündüz, yaptıkları ortak açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi 6-8 Ekim olaylarının baş aktörü ve sorumluları HDP'nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davaları 26 Nisan günü burada başlamış ve halen devam etmektedir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak 6-8 Ekim olaylarında sokaklarımızı savaş alanına çeviren, Yasin Börü ve arkadaşlarının ölüm emrini veren, kamu binalarını ve araçlarını ateşe veren, adeta devletimize isyan bayrağı açan ve başkaldıran Selahattin Demirtaş ve saz ekibinin hak ettikleri cezayı almaları ve döktükleri masum insanların kanlarının hesabını yargı önünde vermeleri için o günden bu yana devam eden davaları yakından takip etmekteyiz. Bu davaları sonuna kadar da takip edeceğiz. Bizler şehit yakınıyız, bizler gazileriz. Kimimiz en yakınını şehit verirken kimimiz bu kutsal vatan toprakları için vücudunuzun bir parçasını feda ederek gazi olduk. Bizim yakınlarımız şehit olurken bizler gazi olurken o PKK'nın siyasi sözcüleri olan HDPliler bizlere değil teröristlere sahip çıktılar. Şehitlerimizin cenaze törenlerine değil şehitlerimize ve gazilerimize kurşun sıkan teröristlerin cenazelerine katıldılar. Bizlerin bu davalara katılması bazı din ve devlet düşmanlarına rahatsız etmiştir. Yakınlarımız şehit olurken bizler gazi olurken sessiz kalanlar bizleri değil dağdaki teröristleri destekleyenler sırtlarını teröristlere dayayanlar teröristlere yardım ve yataklık yapanlar teröristlerin sözcülüğünü yapanlar, şimdi de bizim bu duruşmaları takip etmemizden, bu davalara katılmamızdan belli ki çok büyük rahatsızlık duymuşlardırlar. Dün burada duruşmaları takip eden bazı şehit yakınlarımıza ve gazilerimize HDP'li milletvekilleri sataşmış laf atmış şehit ve gazi yakınlarımızı para alarak buraya geldikleri yönünde itham etmişlerdir" dedi.

"Hak ettiğiniz cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Kendileri yıllarca başkalarına maşalık, piyonluk, taşeronluk eden akıllarını ve beyinlerini başkalarına kiraya verenler, yıllarca menfaat karşılığı kendilerini satılığa çıkaranlar, çıkar ve menfaat uğruna PKK'nın silahşörlüğünü ve sözcülüğünü yapanlar bizleri de kendilerine benzetmiş olacaklar ki bizim burada davaları demokratik yollarla takip etmemizden rahatsızlık duymuşlardır. Bizler hepimiz yakınlarımızı teröre kurban vermiş vücudumuzun bir yarasını terörle ve teröristlerle mücadelede feda etmiş şehit aileleri ve kahraman gazileriz. Bizler yüreğimizi yakan bu katil sürülerinin hak ettikleri cezayı almaları için mücadele eden yüreği yanmış bağrı yanık acılı aileleriz. Kimse bize para için buraya gelip davaları takip ediyor şeklinde yalan ve iftiralarla dolu hakarette bulunamaz. Kendileri satılık olan ve beyinlerini kiraya veren suç çetelerinin ortakları olan bu zavallılar herkesi kendileri gibi satılık zannederler. Sincan Cezaevi önünde bir kez daha haykırıyoruz ki sizlerin dağdaki teröristlerden hiçbir farkınız yok. Sizler dağdaki teröristlerin meclisteki kravatlı hali kravatlı versiyonusunuz. Sizler ekmek yedi kaba tüküren havasını teneffüs ettiği ülkeye ve ülkenin vatandaşlarına ihanet eden eli kanlı teröristlerin cinayet şebekesinin şehirli versiyonu ve ortağısınız. Kabul etseniz de etmeseniz de zorunuza gitse de biz şehit aileleri ve gaziler olarak sizler hak ettiğiniz cezayı alana kadar bu davaların takipçisi olmaya buraya gelip sizin kirli ve kanlı geçmişinizi bütün dünyaya anlatmaya haykırmaya devam edeceğiz. Davalar sona yaklaştıkça ceza alacağınızı çok yakından hissettikçe kudurup sağa sola saldırıyor suçluluk psikolojisi ile kendinizi haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Korkunun ecele faydası yoktur döktüğümüz Yasin Börü ve arkadaşlarının kanında boğulacaksınız hak ettiğiniz en yüksek cezayı alacaksınız. Biz şehit aileleri ve gazilerin yargıçlarımızdan ortak talebimiz, bu terör sevicilerine, terör örgütünün siyasi sözcülerine asla acımayın. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin bir nebze olsun acımızı dindirmeniz yüreğimize su serpmeniz için bu katil sürülerine en yüksek cezayı veriniz. Bu cezalar caydırıcı olmalı ibretlik olmalıdır. Aksi taktirde bunlara verilecek göstermelik cezalar bu katil sürülerini daha da cesaretlendirecek devletimize ve milletimize baş kaldırmalarını kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. Bu konuda yüce yargıçlarımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Şehit yakınları ve gazilerden HDP'ye tepki Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Şehit, Terör, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Şehit yakınları ve gazilerden HDP'ye tepki Açıklaması - Son Dakika


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