Son dakika haber! Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet övünç madalyası verildi

Son dakika haberine göre Balıkesir'de bulunan şehitlerin yakınlarına ve gazilere, Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni gerçekleştirildi.

Son dakika haber! Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet övünç madalyası verildi, System.String[]

Balıkesir'de bulunan şehitlerin yakınlarına ve gazilere, Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada; "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beraatlarının takdimini gerçekleştireceğiz. Bu sade törene teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Böylesine anlamlı bir günde duygularınızı aynen yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Şehitlik kelimelere sığmayacak derecede ulvi anlamları olan en değerli varlığımızdır. Sürekli gönlümüzde yaşattığımız şehitlerimizin, bize emanet olan siz değerli ailelerine her zaman gönül bağıyla bağlıyız. Her vesile ile yanınızda olan tarifsiz bir duygu seliyle sizleri kucaklayan Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu madalyaları sizlere tevcih ediyor. Bu vesile ile Devletimizin sizlere olan minnet borcunu ifade etmek istiyor, bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz gibi şehadet yolunda yürüyen Gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine de saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Şehit yakını ve Gazilere Devlet Övünç madalyası ve beratları verildi

Konuşmalarının ardından Vali Şıldak; Şehit J. Asb. Üçvş. Ferruh Kulaoğlu'nun Kızı Merve Kulaoğlu'na, Şehit J. Asb. Çvş. Niyazi Elçin'in oğlu Metehan Elçin'e, Şehit Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Göksel Koç'un Kızı Sıla Koç'a, Şehit Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Serdal Güneş'in kızı Buğlem adına anne Sevilay Güneş'e, Şehit J. Uzm. Çvş. Okan Dinçer'in babası Tezcan Dinçer'e, Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in babası Zeki Baytekin'e, Şehit Özel Harekat Polisi Zekeriya Bilgen'in oğlu Yunus Emre Bilgen'e, Şehit Polis Memuru Ekrem Dereli'nin Kızı Fatma Betül Dereli'ye, Gazilerimiz J. Astb. Üçvş Murat Dağlı, J. Uzm. Çvş. Nuri Özkal ve Uzm. Çvş. Gökhan Yazak'a Devlet Övünç Madalyaları ve Beraatlarını takdim etti.

Vali Şıldak ve Protokol Mensupları tören dolayısıyla bir araya geldiği şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdiler.

Törene Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Hastaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BALIKESİR

Saygı Duruşu, Hasan Şıldak, Balıkesir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika

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