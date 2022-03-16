Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika
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Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

16.03.2022 13:39

Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Beşikten mezara kadar, vatan, bayrak sevgisi ile yetişen ulu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiştir" Kahramanmaraş'ta devlet övünç madalyası ve beratı alan...

Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun:

"Beşikten mezara kadar, vatan, bayrak sevgisi ile yetişen ulu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiştir"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devlet övünç madalyası ve beratı alan şehit yakınları ve gaziler için tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Beşikten mezara kadar, vatan, bayrak sevgisi ile yetişen ulu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiştir" dedi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Acarbay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, şehit aileleri ve ilgililer katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran tilaveti okunan programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan, milletimiz nezdinde asla ödenilemeyecek en yüce mertebedir. Beşikten mezara kadar, vatan, bayrak sevgisi ile yetişen ulu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği siper etmekten çekinmemiştir. Türk milleti söz konusu vatan olduğunda; 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' oluruz anlayışından hareketle, girdiği her savaşta genci ile yaşlısı ile yek vücut olmuş ve bu topraklarda sayısız destan yazmıştır" dedi.

Şehit Ali Özdemir'in ağabeyi Soner Özdemir, "Bize bu övünç madalyasını vermesinden ötürü devletimize teşekkür ederim. Allah razı olsun diyoruz. Bizleri onure etti diyoruz" dedi

Şehit Ali Özdemir'in annesi Kamer Özdemir'de, "Onur ve gurur ile yetiştirdiğim için askerde şehit olmasından dolayı da gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

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Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası 10 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİNİN MADALYASI EŞİNE VERİLDİ 10 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİNİN MADALYASI EŞİNE VERİLDİ

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika
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