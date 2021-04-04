Son dakika haber: Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki

04.04.2021 11:11
Son dakika haber: Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki, System.String[]

Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

Başkanlar Sözen ve Gündüz, emekli amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 103 emekli amirali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını, hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hadsiz ifadeler içeren küstahça bildirilerinden dolayı kınadıklarını söyledi. Sözen ve Gündüz, ortak açıklamalarında, "Bu küstahça bildiri sıradan bir bildiri değil, bir e-muhtıradır, açık bir darbe çağrısıdır. Bu küstahça bildiriyi yayımlayanlara karşı derhal cumhuriyet savcılarımız darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle dava açmalılar. Ayrıca bu küstahça ve alçakça bildiriye imza atanların rütbeleri sökülmeli, maaşları kesilmeli ve ordu evlerine girişleri engellenmelidir. Bu cunta heveslilerinin bu çağrısı halkın yüzde 52 oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanımıza kustukları kinin ve öfkenin bir ifadesidir. Dolayısıyla milletin iradesine yapılmış bir saldırı ve saygısızlıktır. Bu darbe heveslileri kendi başlarına bu bildiriyi yayımlamamış, talimatı FETÖ'den ve FETÖ'nün arkasındaki ağababalarından almışlardır. Bu küstahça söylemleri ile FETÖ'nün değirmenine, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımışlardır. Evinde hanımlarına söz geçiremeyen bu sözde Amirallerin görevde bulundukları süre içerisinde de ülkemize, milletimize ve devletimize hiç bir faydaları olmamış, yan yatıp maaşlarını almışlardır. Dolayısıyla Bunların Türkiye sevdası gibi bir sevdaları da yoktur. Bunların ömrü milletimizin dini değerleri ile savaşmakla geçmiştir. Bunlar görev sürelerince namaz kılanlara, örfünü adetini yaşayanlara öcü gözüyle bakmış, irtica yaftası yapıştırmaktan geri durmamışlardır. Bu sözde amirallerde zerre kadar onur, şeref ve haysiyet varsa derhal beğenmedikleri ve dini değerlerine düşman oldukları güzel ülkemizi terk edip, gidip talimat aldıkları ağababalarının, FETÖ elebaşının dizinin dibinde otururlar" dedi.

"İçerde ve dışarıda teröristlere çok ağır darbeler vurulmaktadır"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde her alanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruduğunu ve kolladığını kaydeden Sözen ve Gündüz, "Terörle ve teröristle en üst seviyede mücadele etmekte, içerde ve dışarda teröristlere çok ağır darbeler vurulmaktadır. Yerli ve milli savunma araçlarına yapılan yatırımlarla denizlerimizin tamamen hakimi olmakla beraber, hak ve menfaatlerimiz en üst seviyede korunmaktadır. Ülkemizin ve ordumuzun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başarıdan başarıya koşması, terörün kökünü kurutması, denizlerimizde tamamen kontrolü ele alması bu cuntacı zihniyeti kudurtmuş ve rahatsız etmiştir. Bu alçakça ve küstahça bildiri, bu rahatsızlığın dışa yansımasıdır. Bu cuntacı zihniyet her sıkıştığı yerde Atatürk ve Atatürkçülüğün arkasına sığınmakta, ülke yöneticilerimizi Atatürk düşmanıymış gibi gösterme gafletinde bulunmaktadırlar. Bunlar ülke düşmanı ve Atatürk düşmanıdırlar. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla ülkesine ihanet etmemiş, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımamıştır. Bunlar bu tavırlarıyla gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisindedirler. Hadlerini ve maksatlarını aşan ifadeler kullanarak bu küstahça bildiriyi yayınlayan bu cuntacı sözde Amiralleri lanetliyor, dün olduğu gibi, bugün de yarın da her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki

15 Temmuz, Emekli, Terör, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki - Son Dakika


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