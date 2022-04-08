Son dakika haber! Şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

08.04.2022 14:31
Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

Büyük Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, kılınan cuma namazı ile son buldu. Polis ekipleri cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve gülsuyu ikramında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, etkinliğe desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğüne ve vatandaşlara teşekkür etti. - SAMSUN

Son dakika haber! Şehitler için dua edildi
Son dakika haber! Şehitler için dua edildi

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Hisarcık, Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şehitler için dua edildi - Son Dakika


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