Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI

02.05.2022 17:17

Son dakika haber: ŞEHİT aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

ŞEHİT aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

'4 SENEDİR BAYRAM YOK BİZE"

Şehit Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan, 'Bayram yok bize. Şırnak'ta şehit oldu benim oğlum. Füze atıldı, 90 kişinin içerisinde benim oğluma nasip oldu. Onsuz bayram, bayram yok bize, 4 senedir bayram yok bize" dedi.

'BAYRAM EKSİK VE YARIM GEÇİYOR"

2 hafta önce Adana'nın Kozan ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin, '2 hafta önce şehit oldu. Ramazan'ın ortasında. Bayram nasıl olabilir. Nasıl yaşanabilirse öyle geçiyor, eksik ve yarım. Bu şekilde kaybetmenin üzüntüsü var ama gittiği menzil çok güzel bir menzil. Allah yolunda vefat ettiği için bir de sevincimiz var" diye konuştu.

'VATAN SAĞOLSUN, BAYRAĞIMIZIN DALGALANMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ"

Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç ise 'Bizim için bayram yok sadece adı bayram. Vatan sağolsun, vatan uğruna can verdik buradayız, o gururu yaşıyoruz. Bayrağımızın dalgalanmasının gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"3 GÜNLÜK NİŞANLIYKEN ŞEHİT DÜŞTÜ"

Şehit Sedat Mekan'ın anneannesi Emine Akpınar 'Bayramımız çok buruk, çok üzüntülü. 20 günlük asker 3 günlük nişanlıyken şehit düştü. Nişanlısı hala yüzüğünü boynuna takıyor. Ben büyüttüm onu. Bizi hiç yalnız bırakmazdı" dedi.

Bu arada şehitlikteki ziyaretçi yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI
Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI
Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI
Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI

YORUMLAR
500
Şehitlikte buruk bayramı Şehitlikte buruk bayramı Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Ramazan Bayramı, Edirnekapı, Bayram, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 17:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement