Sel felaketi yaşanan Sinop'a yaraların sarılması için 90 milyon TL ödenek gönderildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Maviş, İçişleri Bakanlığınca Sinop'a afetin izlerinin silinmesi için ödenek aktarıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

" Ayancık'ta Hükümetimiz, afetin izlerinin silinmesi için her türlü desteği sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla afetle ilgili işlerde kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından ilimize 90 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Afet bölgesinde yaralar inşallah hızla sarılmaya devam edecektir."