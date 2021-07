Son dakika haber: Sel afetinde can kaybı 133'ün üzerinde - Son Dakika

Almanya'nın batısında etkili olan aşırı yağışlar ve sel baskınları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi..

Son 75 yılın en büyük afeti olarak değerlendirilen selden en az 200 köy etkilendi. 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere

ise su tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor..

Afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor.

Temizlik çalışmaları bir yandan süratle devam ediyor.. Ancak suların çekilmesiyle can kaybı sayı her geçen saat, her geçen dakika artıyor..

Evlerine giremeyen sel mağdurları için çadır ketler oluşturuldu.. Spor salonları ve okul yurtları da hizmete açıldı.