Selden etkilenen Esmahanım köyündeki kurtarma çalışmaları (Drone) - Son Dakika

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 47 kişinin kurtarıldığı, yaklaşık 20 kişinin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu.

Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.

Su baskınları nedeniyle evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD, DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, UMKE ve jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

AFAD'ın hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollarında göçük oluşan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanması için iş makineleri yardımıyla alternatif yol açma çalışmaları yürütüyor.

Türk Kızılay gezici gıda araçları ise Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

Diğer taraftan, sağanak yüzünden kayaların yola düşmesi ve ağaçların devrilmesi nedeniyle Düzce- Zonguldak D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi, Kabalak ve Osmancık bölgelerinde ulaşım bir süre aksadı. Bölgedeki trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu dile getiren Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle birebir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları birebir takip ettiler. Arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı

AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise AA muhabirine, 88 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirterek, "Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, yaklaşık 20 kişinin de bulundukları yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor." dedi.