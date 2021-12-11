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Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor

11.12.2021 11:02
Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor

Son dakika haber... Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasar oluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için çaba gösteriyor.

Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirilirken, Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllülerden oluşan toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı.

Bozkurt'taki selzedelere eşya zararları için 34 milyon 833 bin lira destek sağlandı.

Çalışmalarda gelinen noktayla ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Kaymakam Murat Atıcı, selin ilk anından itibaren başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmalarının akabinde geçici iş yerleri ve konteyner yaşam alanlarıyla ilçede hayatın normale döndürüldüğünü söyledi.

TOKİ, DSİ, İller Bankası, belediye, İl Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin bütün ihalelerini tamamladığını aktaran Atıcı, "Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İnşallah 6-7 ay içinde inşaatlarımız yüzde 90 bitmiş olacak. Karadeniz'in en güzel ilçesini yeniden inşa ediyoruz. İlçemizde doğal gaz çalışmaları da devam ediyor." bilgisini verdi.

"TOKi tarafından 477 konutun ihalesi yapıldı"

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise sel felaketinin ardından kamu kurumlarının bölgede önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Yanık, "Devletimiz yaraları sarma noktasında hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Selin hemen ertesi gününden itibaren bakanlarımız nezdinde hemen sahaya inildi, bütün planlamalar yapıldı. Bu planlara uygun olarak ihaleler gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

TOKi tarafından 477 konutun ihalesinin yapıldığına işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Diğer konutlar için de ihale süreci devam ediyor. Kamulaştırma kararlarının ardından TOKİ çalışmaları başlayacak. Devletimizin söz verdiği gibi konutlar bir sene içinde tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Sanayi sitemizde çalışmalar devam ediyor. Bakanlığımız tarafından söz verildiği üzere 150 gün içinde tamamlanıp esnafımız, yeni modern dükkanlarında çalışmalarına başlayacak."

"Özlediğimiz Bozkurt"

Yanık, ilçenin kanalizasyon, içme suyu ve yağmurlamayı kapsayan altyapısının yenilendiğini, elektrik şebekesinin yer altına alındığını, doğal gaz için de yakın zamanda hat döşeme işlemine başlanacağını bildirdi.

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Yanık, "Altyapı bittikten sonra üstyapı çalışmalarına geçilerek ilçemiz bir yıl gibi kısa sürede eski güzel günlerine dönecek. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Bazı işler yavaş gidiyor gibi görünebilir ama yapılması gereken tüm çalışmalar hassas şekilde yapılmakta. Eski özlediğimiz Bozkurt'a tekrar kavuşacağız." dedi.

İlçe esnafından Zafer Çelenli, 3 yıldır ilçede kırtasiyecilik yaptığını, dükkanının selde 3-4 metre yükselen suyun altında kaldığını aktardı.

Yaralarının sarıldığını anlatan Çelenli, "Zararımızın büyük çoğunluğu karşılandı. Dükkanımızın temizliği yapılıp eski haline döndürüldü. Dükkanımız yıkık bir vaziyetten kullanabileceğimiz bir hale getirilip bize teslim edildi. Biz de dükkanımızı açarak hizmete soktuk." diye konuştu.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Nuray Yıldırım ise dükkanlarının kısa sürede yeniden yapıldığını ve çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor
Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor
Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor
Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor
Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sel felaketinin üzerinden 4 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılıyor - Son Dakika


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