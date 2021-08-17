Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta mobil hijyen araçları vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selin ardından bölgeye ulaşan İlk Umut Derneği bünyesinde hizmet veren mobil hijyen araçları, afetzedelerin ve sahada çalışan personelin duş, tuvalet ve çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt ilçesine gelen İlk Umut Derneği gönüllüleri, ilçede 4 noktaya mobil hijyen araçlarını konuşlandırdı.

Altyapısı büyük oranda zarar gören ilçede, mobil hijyen araçlarıyla, afetzedelerin ve sahada çalışan personelin duş, tuvalet ve çamaşır yıkama ihtiyaçlarını gideren gönüllüler, büyük bir özveriyle çalışıyor.

"Çok olumlu tepkiler alıyoruz"

İlk Umut Derneği Koordinatörü Serhan Yeşil, AA muhabirine, Türkiye'nin afet bölgesinde olduğunu, bunu da yaşayarak tecrübe ettiklerini söyledi.

Dernek bünyesinde arama kurtarma ekibi kurduklarını anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Biz depremlerle alakalı araştırmalar yaptığımızda, genelde Kızılay ve diğer büyük STK'lar aracılığıyla bölgeye, yiyecek ve içecek temini sağlanabiliyor. Afetlerde altyapı problemleri oluştuğu için, afetzedelerin, tuvalet, duş ve temiz çamaşır ihtiyacı olduğunu gördük. Biz bu uygulamayı Denizli- Acıpayam depremiyle başlattık. İlk önce 1 araçla başladık ve şu an derneğimiz bünyesinde hizmet veren 4 mobil hijyen aracımız var. Bu araçlarımızı Elazığ depreminde, Dereli sel bölgesinde ve İzmir depreminde kullandık. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz."

Kepçe operatörü Emin Kanbay ise Samsun Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığını ve afetin ikinci gününden beri sahada çalıştığını anlattı.

Yardımlardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Kanbay, şunları kaydetti:

"Burada yapılanları gördükten sonra, devletin ve milletin buradaki vatandaşları düşündüğünü anlıyoruz. Burada kaç gündür çalışıyoruz, duş ve çamaşır yıkama konusuna ihtiyaç vardı, ihtiyacımız giderildi çok şükür. Burada gerçekten bir duşa ihtiyaç vardı, herkes çamurun, tozun ve toprağın arasında çalışıyor. Şimdi duşumuzu rahatlıkla alıyoruz ve çamaşırlarımızı yıkatıyoruz. Buraya katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz."