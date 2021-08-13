Son dakika haber! Sel nedeniyle yıkılan binanın altından yakınlarının sağ çıkmasını bekliyorlar - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlar sel nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama çalışmalarından gelecek güzel haberi bekliyor.

İlçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan 8 katlı binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor. Binada akrabaları bulunanlar arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Yakınları, ilçeye tatil için gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ile İclal Yücel ve babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel'in enkazdan sağ çıkmasını diliyor.

Ayşe Remziye ve Nadir Yücel'in damadı, ikizlerin eniştesi Ali Altın, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını, seli duyunca bölgeye geldiğini söyledi.

İlk etapta kendilerine farklı şeyler söylendiğini ifade eden Altın, "Bize, bina yıkılmadan önce boşaltıldı dendi. İçerdekiler çıkartıldıktan sonra yıkıldı dendi. Söylenen yerlere gittik baktık, bulamadık. Şimdi bir umutla burada çalışmaları takip ediyoruz. Bir umutla enkazın altından sağ çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

Eşinin İstanbul'da olduğunu dile getiren Altın, "Eşim çok kötü durumda. Beni aradığında telefonu açmaya korkuyorum. Eşim aradığında telefonun şarjı bitsin diye dua ediyorum. Durumlarını sorduğunda bir şey diyemiyorum. 'Ne oldu?' diyor, 'Bekliyoruz.' diyorum. 'Gitti artık sen bana bekliyoruz deme.' diyor. İki de bir arıyor ama diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

Kayınpederi ve kayınbiraderi ile İstanbul'da aynı apartmanda oturduklarını belirten Altın, "Kurban Bayramı için 15 günlüğüne gelmişlerdi. Biraz daha kalalım dediler. Kayınbiraderim cumartesi günü çocuklarını almaya gelecekti, çarşamba bu olay oldu." ifadelerini kullandı.