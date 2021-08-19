Üye Girişi
Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı - Son Dakika

Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı

19.08.2021 10:58

Edinilen son dakika haberine göre Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı "Yüzme bilmiyorum, dondurma bidonuyla sürüklenerek elektrik direğine sarıldım ve çatıya çıktım, kurtulunca 5 kişiyi daha çatıya çektim" "Her şey şaşırtıcı gibi, suyun akışına kendimi bıraktım, gidiyorum" Kastamonu'nun...

Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı

"Yüzme bilmiyorum, dondurma bidonuyla sürüklenerek elektrik direğine sarıldım ve çatıya çıktım, kurtulunca 5 kişiyi daha çatıya çektim"

"Her şey şaşırtıcı gibi, suyun akışına kendimi bıraktım, gidiyorum"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları arasında kalan ve 200 metre sürüklenen, bir vatandaşın 'Dayan dayı' diye seslendiği Muzaffer Kalabalık nasıl kurtulduğunu anlattı. Yüzme bilmemesine rağmen dondurma bidonuyla selde sürüklendiğini ve elektrik direğine sarılarak çatıya çıktığını söyleyen Muzaffer Kalabalık, kendisi kurtulunca selde sürüklenen 5 kişiyi daha çatıya çektiğini ifade etti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma sebep oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

"Kendimi kurtardıktan sonra 5 kişiyi daha selden çatıya çektim"

Sel felaketinin en ağır hasar verdiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde sürüklendiği görüntüleriyle gündeme gelen Muzaffer Kalabalık, yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Bozkurt ilçesinde bir markette çalıştığını söyleyen Muzaffer Kalabalık, "Sel anında markette kaldık. Marketten sularla birlikte çıktık. Dondurma dolabı beni dışarıya fırlattı. Dondurma dolabı beni sürüklemeye başladı. Tavukçu dükkanı vardı, oraya tutundum. Tam kurtuldum diye düşündüm ama orada da camlar patlayınca yeniden sel suları sürüklemeye başladı beni. Başka bir dondurma dolabı beni arkamdan dayanarak elektrik direğine kadar beni iteledi. Bende elektrik direğine tutundum. Sel suları çatıya kadar yükseldiği için bir anda kendimi çatıya attım. Orada yine bir esnaf arkadaşımız vardı, o da lokantacılık yapıyordu. O da 'kimse yok mu?' diye bağırıyordu. Sonra ellerimi uzatıp onu kurtardım. Lokantada küçük bir pencere vardı, Tam dükkanının çatısının altındaydı. Orada penceresi vardı. Oradan çıkıyordu. Oradan çıkarken o amcamıza yardım ettik. Benim olduğum alanda başka bir market vardı. Onunda hep önü araba doluydu. Araba ile bulunduğum alana kadar sürüklenmiş. Ona da camı kırmasını söyledim, camı kırınca araçtan yardımcı olduk ve onu da çatıya çekip çıkardık. Kamyonetin içindeydi, araçta önündeki diğer araçlardan dolayı durmuştu. Kamyonetin içinden çekip aldık. Yine karı-koca bir çift, araçlarıyla sürüklenerek yine bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelmişlerdi. Bizim bulunduğumuz çatının alt tarafına kadar gelmişlerdi. Karşı çatıdan arkadaşlar bizlere ip attı. Bizde o ipi araçtaki çifte sallandırdı ve onları da araçtan çekip çıkardık. 5 kişiyi bu şekilde kurtardık. İki esnaf arkadaşımız vardı, kendi dükkanlarındaydı. Sel olunca karı-koca olan bu çift, çatıya çıkmışlar. Biz, 7 kişi yaklaşık 10 saat boyunca çatıda kaldık" dedi.

"Yiyecek ekmeğimiz varmış hayattı kaldım, 10 metre daha sürüklenseydim çaya gidiyordum"

Çok kötü bir gece geçirdiğini söyleyen Muzaffer Kalabalık, "Sular gece saat 10.00 gibi çekilmeye başladı. Ama benim akıntı ile geldiğim yerde hiç azalma yoktu. 10 saat boyunca çatıda kaldık. Üzerimizden helikopter geçiyor, ona el falan yapıyoruz ama bizi görmedi sanırım. Helikopterden başkası zaten bizi oradan alamazdı, başka kurtulma çaremiz yoktu. Sular iyice azalınca kepçe geldi. Kepçe ile biriken tomrukları temizlediler. En son dükkanın köşesinden doğru merdiven uzattılar, saat gece 23.00 civarındaydı. Benim çatıya çıktığımızda saat 12.45'ti, çünkü eşim bana mesaj atmıştı. Kepçe yardımı ile mahsur kaldığımız çatıdan kurtulduk. Tabii ki orası ayrı bir şeydi. Kendi kurtulduğumuza mı sevinelim, telefonların şarjı bitti, evdekilerden haber alamadım. Yanımda kurtardığım arkadaş eşim dükkanda kaldı, hiçbir şey yapamadım dedi. Bir şey yapamıyoruz çaresiz kaldık. Yanımda telefonu olan arkadaşları eşleri arıyor, çocuklarını soruyorlar. Binalar göçmüş dediler. O zaman iyice tedirgin olmaya başladık. Hiçbir şey yapamıyorsunuz eliniz kolunuz bağlı. Aşağıya inemiyorsunuz, çatıda öylece bekliyorsunuz. Çok kötü bir geceydi, bizimde yiyecek ekmeğimiz varmış. Allah tarafından o çatıya kadar sürüklendim. Yüzme de bilmediğim halde. Hiçbir şey yapamadım, öyle suyun akışıyla dondurma dolabı dükkandan beni çıkardı, fırlattı beni. Öbür dolapta beni elektrik direğine kadar sürükledi. İki tane dondurma dolabı sayesinde çatıya çıkabildim. O şekilde kurtulduk. Tahminen 200 metre civarında sürüklendim. Sel suyundan çıkmam kolay oldu, çünkü su seviyesi zaten çatı hizasındaydı. Çatı hizasında olduğu için rahat çatıya çıkabildim. O direk olmasa zaten ileride tam dört yol ağzı var, çatıdan izliyorum, orası direk olarak çay tarafına dönüyor. Eğer ben 10 metre daha ileriye sürüklensem kendimi çayda bulacaktım. Kurtulma şansım hiçbir şekilde yoktu. Yüzme de bilmiyorum" diye konuştu.

"Her şey şaşırtıcı, suyun akışına kendimi bıraktım"

"Her şey şaşırtıcı gibi, suyun akışına kendimi bıraktım gidiyorum" diyen Muzaffer Kalabalık, şöyle konuştu: "Bir şekilde kendimizi kurtardık ondan sonra aileni düşünmeye başlıyorsun, telefon ıslandı, şarjlarımız bitti. Telefon bir ara kendisine geldi, eşim mesaj attı 'nasılsın, iyi misin' diye. Eşime cevap verdim ama ne yazdım hatırlamıyorum. Kimseye ulaşamıyorsunuz, telefonlar gitti. Kendimi kurtardım ama bu sefer sevdiklerimizi düşünmek zorundayız. Aklım onlarda kaldı. Şarjlarımız bitti, ulaşamıyoruz. Benim evim tam çayın kenarında. Evler yıkıldı deyince ister istemez daha da çok panik yapmaya başladım. O şekilde biz kurtulduk eşim de 1 gün evde kaldılar. Ondan sonra mahsur kaldıkları yerden kurtuldular. Ertesi gün olmasına rağmen su halen akıyordu. Onlarda botlarla kurtuldu, botla kepçe ile alındı evlerden.

Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı
Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı
Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı
Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı
Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı

Cep Telefonu, Kastamonu, Bozkurt, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Mahkeme evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesinde kocayı kusurlu buldu, Yargıtay'dan itiraz geldi 10:54 Mahkeme evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesinde kocayı kusurlu buldu, Yargıtay'dan itiraz geldi Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti 10:38 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti

Son Dakika Haberleri
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak         
11:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik         
11:08
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Sel suları arasında böyle çırpınmıştı, nasıl hayata tutunduğunu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement