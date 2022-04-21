Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından etkili olan sel köy yollarını ulaşıma kapattırdı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle merkeze bağlı Vermili köyü yakınlarında bulunan göletler patladı.

Patlama sonucu sel suları Verimli ve Arslanizi köy yollarını ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu trafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.