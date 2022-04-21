Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı

21.04.2022 21:41

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından etkili olan sel köy yollarını ulaşıma kapattırdı.

Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından etkili olan sel köy yollarını ulaşıma kapattırdı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle merkeze bağlı Vermili köyü yakınlarında bulunan göletler patladı.

Patlama sonucu sel suları Verimli ve Arslanizi köy yollarını ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu trafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı
Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı
Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı
Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı

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Kars, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sel suları köy yollarını kapattırdı - Son Dakika


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