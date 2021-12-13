Son dakika haberleri... Sel sularında mahsur kalanları AFAD kurtardı - Son Dakika

Enez ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlarıyla yollarda mahsur kalan sürücülerin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gülçavuş köyünde mahsur kalan sürücüleri AFAD ekipleri zodyak botlar ile kurtardı. Su baskınlarının yaşandığı bazı evlerde de tahliyeler gerçekleşti.

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