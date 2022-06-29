Son dakika haberleri! Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı

29.06.2022 11:07

Son dakika haberine göre Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bartın Yalı mevkiinde Bartın Irmağı'nın taşması sonucu işyerleri ve bodrumları basan suların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre şehirlerden destek için bölgeye gelen AFAD gönüllüleri ile birlikte yine destek için bölgeye gönderilen iş makineleri ve vidanjörlerde çalışmalara katılıyor.

(Bülent Bostancı/İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

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