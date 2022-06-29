Bartın Yalı mevkiinde Bartın Irmağı'nın taşması sonucu işyerleri ve bodrumları basan suların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre şehirlerden destek için bölgeye gelen AFAD gönüllüleri ile birlikte yine destek için bölgeye gönderilen iş makineleri ve vidanjörlerde çalışmalara katılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

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