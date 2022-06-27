Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi - Son Dakika
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Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

27.06.2022 13:17

Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini arttırdığı ve AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ile İnebolu Belediyesi ekipleri tarafından suyun sel sularının merkezine taşımasını önlemek için hafriyat kamyonları ve kepçelerle çay kıyıları doldurularak set çekildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan tüm kamu kurum ve kuruluşları ilçede meydana gelebilecek can ve mal kaybına karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi - Son Dakika

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