Son dakika haber! Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür - Son Dakika

Son dakika haber! Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür

06.02.2021 12:21
Son dakika haber! Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta sel suları altında kalan evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan Savaş Tektaş, sel sularına girerek kendisini kurtaran acil tıp teknisyeni Ayla Kırs ile itfaiye erlerine teşekkür etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta sel suları altında kalan evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan Savaş Tektaş, sel sularına girerek kendisini kurtaran acil tıp teknisyeni Ayla Kırs ile itfaiye erlerine teşekkür etti.

Seferihisar 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli Ayla Kırs, selde büyük tehlike atlatan Tektaş ailesini ziyaret etti. Ayla Kırs, yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağında kırık oluşan ve yürüyemediği için sel suları altında kalan evde tehlike atlatan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Savaş Tektaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede esnaflık yapan Savaş Tektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazının ardından bacağındaki alçı nedeniyle yürüyemediğini belirtti.

Kuvvetli yağış sonrası üç katlı apartmanın zemin katının sularla dolduğunu anlatan Tektaş, büyük tehlike atlattığını belirtti. Tektaş, şöyle dedi:

"Sular eve dolmaya başlayınca üst katta yaşayan eniştem bana yardıma geldi ama beni taşıyamadı. Ev içinde sular bir metre yükseldi. Ailecek çaresiz kaldık. Aklımıza itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermek geldi. Ayla Hanım'ın eve girdiğini görünce yüzümde güller açtı. Önce benden sakin olmamı istedi. O ne dediyse yerine getirdim. Onun yönlendirmesiyle beni ağrısız bir şekilde sedyeyle üst kata taşıdı. Ona ailecek minnettarız. Beline kadar gelen suyu aşarak beni kurtarmaya geldi. O gün Ayla Hanım'a teşekkür edememiştim. Bugün bir araya geldik ve teşekkür ettim."

Kardeşi Gülhan Tektaş ise olay günü büyük panik yaşadıklarını belirterek Ayla Kırs'a ve itfaiyecilere teşekkür etti.

"Anneme söylememiştim"

Ayla Kırs ise Savaş Tektaş'ı ve ailesini sağlıklı gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Kırs, sel sularına girdiği anlardaki görüntülerinin arkadaşları tarafından çekildiğini aktararak "Sağlık Bakanımız görüntüleri paylaşmış. Beni çok mutlu etti. Yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu anladım. Annem korkmasın diye söylememiştim. Haberlerde beni izlemiş. Telefonla aradı. 'Aferin kızım seninle gurur duyuyorum.' deyince çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 2-3 Şubat'ta yağan kuvvetli yağışlarda, kentin birçok noktası sular altında kalmıştı. İki çocuk annesi 31 yaşındaki Ayla Kırs'ın hastaya müdahale etmek için sulara girdiği anlara dair görüntüler medyada geniş yer bulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kırs'ın görüntülerini sosyal medya hesabından, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadeleriyle paylaşmıştı.

İtfaiye, Savaş, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür - Son Dakika


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