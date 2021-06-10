Adana'nın Kozan ilçesindeki Acarmantaş Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanağın neden olduğu sel yüzünden tesisindeki balıkların çoğunu kaybeden işletmeci Mehmet Gebenoğlu, ortalama 300-400 bin TL zararı olduğunu söyledi. 2012 yılında da benzer bir felaket yaşadığını anlatan Gebenoğlu, "15-20 tona yakın büyük balığım, 80-100 bin de yavru balığım vardı. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz yardım ederse eder, etmezse de Allah'tan ne gelirse hayırlısı" dedi.

Su basan tesisten Meletmez Deresi'ne süreklenen balıkları ağla yakalayan vatandaşlardan Ekrem Ünüvar da "Birkaç tane kısmetimizi arıyoruz, onun için geldik" diye konuştu. Mahallede yazlığı bulunan Bekir Karaköse ise daha önce de benzer felaketlerin yaşandığını hatırlatarak, çevrede ıslah çalışması yapılarak önlem alınması gerektiğini söyledi.

ÖN TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan bölgeye gelerek zarar gören tarla ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Çiftçilerin zararları için ön tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden Ömer Erdoğan, çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti. Ön tespit çalışmalarının ardından kesin tespit çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağını aktaran Erdoğan, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.