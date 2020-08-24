Son dakika haber: Sel ve heyelan nedeniyle yaşadığı çaresizliği böyle anlattı
Son dakika gündem haberi: Giresun'da yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından yöre sakinleri başta içme suyu ve elektrik ihtiyaçları olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundular.
Giresun'da yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından yöre sakinleri başta içme suyu ve elektrik ihtiyaçları olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundular.
Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Oyraca Köyünde yaşayan Celal Coşkun, sel sonrası yaşadığı çaresizliği yetkililere ulaştırmak için sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Köylerinde acilen temiz içme suyu ihtiyacı olduğunu belirten Coşkun, kendi çektiği görüntülerinde "Evim heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Afet gecesi saat 12 sularında komşuların yardımıyla ailemi ve çocuklarımı evden uzaklaştırabildim ve akabinde evimin arkasındaki arazi heyelan olarak evimin üzerine geldi. Şu anda evim ayakta gözükse bile içi tamamen çamurlu ve balçık dolu. Su basmış vaziyetteydi. Ciddi manada bu sorunları yaşıyoruz. Şu anda bize ulaşabilen muhtarımız dahi hiçbir yetkili yok. Kimseye buradan ulaşamıyoruz. İnternet ve telefon imkanları yeni yeni düzelmeye başladı. Lütfen, rica ediyorum acil müdahale edilmesi gereken sıkıntılarımız var. Özellikle su ve elektrik. Harmandaki fındıkların üzerinde heyelan ve duvar var. Evime ulaşım tamamen kapalı. Ailemi eve sokamamakla beraber tehlike ciddiyetini korumakta. Kimseden yardım alamıyoruz. Nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda çocuklarda mide bulantısı, ishal başladı. Bunun sebebi de selle oluşan bazı obruklardan akan suyu kullanma zorunda kalmamız. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyorum" diyerek seslendi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:10
Kaynak: İHA
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