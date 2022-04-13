Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi

13.04.2022 10:42

Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi Kentte bin 500 rakımlarda oluşan taşkın ve sel sularının dökülerek coşkulu bir şekilde akmaya başladığı limonlu deresinin denizle buluştuğu bölge renk değiştirdi Taşkın ve sel suları nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanlarına da...

Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi

Kentte bin 500 rakımlarda oluşan taşkın ve sel sularının dökülerek coşkulu bir şekilde akmaya başladığı limonlu deresinin denizle buluştuğu bölge renk değiştirdi

Taşkın ve sel suları nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanlarına da kısmen zarar verdi

MERSİN - Mersin'de yüksek rakımlarda ara ara etkili olan yağışla birlikte karların erimesiyle oluşan taşkın ve sel sularının dereden Limonu plajına dökülmesiyle denizin mavi sularının bir bölümü çamur rengini aldı. Sel ve taşkınlar nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanları da kısmen zarar gördü.

Meteoroloji'nin hafta başında yaptığı uyarı bir çok kentte olduğu gibi Mersin'de de özellikle bin 500 rakım üzerinde Toroslar bölgesinde etkili oldu. Ara ara sağanak yağış geçişlerin olması güneşinde kendini göstermesiyle kışın yağan karların erimesi sonucu taşkınlar oluşarak Erdemli ilçesi sınırlarında yer alan Limonlu deresine döküldü. Limonlu deresine dökülen taşkın sularının oluşturduğu küçük çaplı sel ise kayacı vadisinde mesire alanlarına kısmen zarar vererek denize ulaştı. Deniz ile derenin buluştuğu nokta ise çamurlu su nedeniyle kahverengiye dönüştü. Yer yer etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dağılan çamurlu suyun, deredeki su durumuna göre birkaç gün içinde eski haline gelebileceği kaydedildi. Ara tatil nedeniyle ailesiyle Mersin'den limonluya sahil kenarına geldiğini belirten Mahmut Açıkalın, biraz rüzgarlı ama deniz havasının güzel olduğunu ve şiddetli akan dereyi görmek istediklerini belirtti.

Yağan yağmurlarla oluşan taşkınların çamurlu su getirdiğini ifade eden Açıkalın, denizin iki farklı renge büründüğünü ancak birkaç güne geçebileceğini söyledi.

Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi
Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi

YORUMLAR
500
ZONGULDAK'TA YAĞIŞ SONRASI DENİZ ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜ ZONGULDAK'TA YAĞIŞ SONRASI DENİZ ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜ Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement