Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı - Son Dakika

Darende ilçesinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Hisarkale Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ilçe merkezini Esenbey ve Ilıca Mahallelerine bağlayan yol trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yol, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve Darende Belediyesine ait iş makinelerinin çalışmasıyla temizlenerek araç trafiğine açıldı. - MALATYA

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu