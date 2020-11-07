Selahattin Baki: "Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter" - Son Dakika

Selahattin Baki: "Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter"

07.11.2020 22:00
Selahattin Baki:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konyaspor karşısında attıkları golün geçersiz sayılmasıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konya spor karşısında attıkları golün geçersiz sayılmasıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Artık yeter" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları mağlubiyetin nazar boncuğu olarak nitelendiren Selahattin Baki, "8. haftada ilk mağlubiyetimizi aldık. Bundan dolayı üzgünüz. İyi oynamadık. Kendi öz eleştirilerimizi kendi aramızda yaptık daha da yaparız. Buna bir yol kazası ve nazar boncuğu olarak bakıyorum" şeklinde konuştu.

"HAKEM CAMİASINI UYARIYORUM, ARTIK YETER"

Müsabakanın 31. dakikasında Pelkas'ın kaydettiği golün VAR uyarısıyla iptal edilmesine değinen Baki, şu ifadelere yer verdi:

"İlk yarıda olan bir pozisyonu konuşmakta fayda görüyorum.Net bir golümüz verilmedi. Sahada gördüğü neyi VAR'da gördü. Neden iptal etti. Bugün spor kamuoyunda bir kişi bile bu pozisyona net el dedi mi? Şu ana kadar benim baktığımda hiçbir tane bile el diyen görmedim. Dolayısıyla bugün iyi oynamadık ama ilk yarıda durum berabere iken verilmeyen golümüzden sonra maçın kaderi tamamen değişti. Biz orada 1-0'ı yakaladığımız zaman futbolun doğası gereği Konyaspor daha çok üstümüze gelecekti. Belki rahat bir galibiyet alabilirdik. Bu pozisyonu tekrar tekrar kamuoyunun gündemine sunmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Artık yeter."

(Bora Akyol/İHA)

Selahattin Baki: Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter

Yönetim Kurulu, Fenerbahçe, Konyaspor, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selahattin Baki: 'Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'nin başkanı seçilen Joe Biden'a mesaj yağıyor! İlk tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi ABD'nin başkanı seçilen Joe Biden'a mesaj yağıyor! İlk tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi         
22:22
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi         
21:00
ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu         
19:51
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 22:36:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selahattin Baki: "Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei