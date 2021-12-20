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Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ

20.12.2021 19:29

Son dakika gelişmesine göre KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösteren bir grup, yayınevi yetkilisiyle tartıştı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösteren bir grup, yayınevi yetkilisiyle tartıştı. Yaşanan arbedenin ardından kitaplar stanttan kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 27'nci yılı nedeniyle Safranbolu Belediyesi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 17 Aralık günü kitap fuarı açtı. Fuarda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait 'Devran', 'Efsun', 'Seher' ve 'Leylan' kitaplarının yer aldığını öğrenen bir grup, bugün öğle saatlerinde yayınevi yetkilisiyle tartıştı. Tepki gösterenler, kitapları yayınevi temsilcisini üzerine attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, kültür merkezinde güvenlik önlemeleri aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse açılışta kitapların dikkatlerini çekmediğini belirterek, "Çok güzel bir açılış yaptık, fuarımızı gezdik. O gün hiçbirimizin böyle bir şey dikkatini çekmemişti. Biliyorsunuz söz konusu olan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının bir stantta olması. Ben ertesi gün de geldim. Dikkatimi çeken bir şey olmamıştı. Bugün bu kitapların buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada, yani kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şeydi. Hiç yakışmadı. Tabi ki ben herkesi sağduyuya davet ediyorum." dedi.

Kitapların kaldırıldığını söyleyen Başkan Köse, "Bu rahatsızlığı fark ettikten sonra kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayınevi ile konuşup bu kitapları kaldırmalarını istedik. Devletin izniyle bastırılmış kitaplar bunlar ama biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak, kitapları kaldırttırdık. Biz fark etseydik daha önceden de bu konudaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak zaten müdahale ederdik. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimizi de sorgulamasın lütfen." diye konuştu.

Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ
Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Safranbolu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ FUARDA SATILMASINA TEPKİ - Son Dakika
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