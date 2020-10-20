Son Dakika | Terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı

20.10.2020 10:21
Son Dakika | Terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı, System.String[]

Son dakika haber: Yapılan soruşturmalar neticesinde aldığı cezalardan dolayı cezaevinde bulunan ve son günlerde farklı açıklamalar yapan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı.

Yapılan soruşturmalar neticesinde aldığı cezalardan dolayı cezaevinde bulunan ve son günlerde farklı açıklamalar yapan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın, kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 şiddet eylemleri benzeri yeni sokak çatışmaları istediği ortaya çıktı. Şiar kod adlı Demirtaş, örgütün siyasi uzantısı HDP'nin çalışmalarıyla sokakta başarı sağlanamayacağını, bu başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalarla sağlanabileceğini ifade etti.

Son dönemde terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar ve ikna ağırlıklı teslim olmalar, terör örgütü PKK'yı çaresizliğe itti. Dağda ve şehirde eylem yapamaz hale gelen örgüt, siyasi uzantısı HDP'den beklediğini bulamayınca çareyi sokak eylemlerinde aramaya başladı. DTP'nin eski Genel başkanıyken siyasetten vazgeçerek dağa çıkan ve PKK/KCK'nın eğitim ve istihbarat sorumlusu olan, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Şiar kod adlı Nurettin Demirtaş, son açıklamalarıyla abisi gibi sokak eylemi çağrısında bulundu.

KARDEŞ DEMİRTAŞ'TAN DA AYNI ŞİDDET ÇAĞRISI

Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olayları sırasında partisi HDP'nin twitter hesabı üzerinden Kürtleri kışkırtarak sokağa davet etmiş, bunun sonucunda çıkan olaylar neticesinde Yasin Börü ve arkadaşlarının aralarında bulunduğu 37 kişi katledilmişti.

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın çağrısının bir benzerini dağdaki terörist kardeş Şiar kod adlı Nurettin Demirtaş yaptı. Demirtaş, örgüte müzahir yayın organına yaptığı açıklamalarda, HDP'nin çalışmaları ile bir yere varılamayacağını, başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalar çıkarılarak sağlanacağını söyledi. Demirtaş, "Legal siyasal zemine takılıp kalmamak gerekir. Legal alan yapmazsa kimse yapmaz denilemez. Legal alan sadece sokakta olamaz. Sokaktan kopuk da olamaz. Halk savaşı sokakta başlar! Faşizm sokakta yenilir!" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EYLEM ÇAĞRISI

Demirtaş özellikle üniversite öğrencilerini kışkırtarak sokak eylemleri için öncü olmalarını istedi. Huzur ortamından rahatsızlığını açıkça dile getiren Demirtaş üniversite gençliği sessizliğe gömüldüğünden dert yanarak, eylem yapmaları çağrısında bulundu.

PARTİ BAŞKANLIĞINDAN DAĞA ÇIKIŞI

Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi.

2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi.

Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.

(Bayazit Cebeci/İHA)

Son Dakika | Terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Nurettin Demirtaş, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı - Son Dakika

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