Son dakika haber... Selanikli romanlardan Başkan Atabay'a destek - Son Dakika

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var ve dernek üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a makamında destek ziyaretinde bulundu.

Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruşlarında, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iftiraları kınadıklarını belirten Didim Selanikli Romanlar Derneği üyeleri, Başkan Atabay'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, ziyarette yaptığı konuşmada "Didim halkının hakkını rantçılara yedirmedin, bu haklı mücadelende biz senin yanındayız. Başkanım dik dur eğilme, biz var olduğumuz sürece hep senin yanında duracağız" ifadelerini kullandı.

Destekleri için Didim Selanikli Romanlar Derneğine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Kanunları hiçe sayan illegal yapılanmalara ve rant çetelerine Didim'de geçit vermedim, vermeyeceğim. Bizi satın alamadılar, o yüzden defalarca tehdit ve şantaja uğradım, evim kurşunlandı, kızım kaçırılmaya çalışıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramadılar, hukuk çerçevesinde mücadelem devam edecektir" dedi.

Atabay; "Herkes bize inandığı ve güvendiği için destek ziyaretinde bulundular. Türkiye genelinden beni arayarak destek olanlar var. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN