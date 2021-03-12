Selçuk Bayraktar, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik" - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik"

12.03.2021 20:48

Selçuk Bayraktar, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik" Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi...

Selçuk Bayraktar, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik"

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik" dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama paylaşarak, T3 Vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aktarıldığı iddialarına ilişkin açılan davaların ikisini kazandıklarını duyurdu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, kazanılan 30 bin TL tazminatın iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceğini söyleyerek, "T3 vakfımıza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aldığımız iftiralar ve karalamalar hakkında dava açmıştık. Mahkemeler iftiralarda bulunanların tazminat ödemesine hükmetti. Açtığımız davalardan ikisi sonuçlandı. Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak arzu edeceğimiz bir durum değil. Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Bizde kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız işin insanlığa bir fayda sağlayabilmesi için düsturumuzun, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor. Bizler Türkiye Teknoloji Takımı olarak ahlaklı iyi donanımlı ülkemize ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeye kararlıyız" dedi.

Selçuk Bayraktar, Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik
Selçuk Bayraktar, Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik
Selçuk Bayraktar, Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik
Selçuk Bayraktar, Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Bayraktar, İstanbul, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, 'Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik' - Son Dakika


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