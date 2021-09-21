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Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: "Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu" - Son Dakika

Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: "Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu"

21.09.2021 17:17
Son dakika haber! Selçuk Bayraktar:

Gelen son dakika haberine göre T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyerek, "Teknofest bugün büyüdü.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyerek, "Teknofest bugün büyüdü. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin yer aldığı 'TEKNOFEST 2021' bugün itibariyle başladı. Savunma sanayinin önemli firmalarının yanında ayrıca yerli ve milli yazılım üreten firmalarda yer alan TEKNOFEST nefes kesen gösterilere sahne oldu.

Gökbey, Hürkuş, Bayraktar TB2, Akıncı ve Atak Helikopterleri aynı anda gökyüzündeydi. Festivale gelenler 5 hava aracının gösterisini izledi. Nefes kesen gösterinin ardından T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bayraktar, "Bizim beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. Ulaşımın kısıtlı olmasına rağmen. 2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden beri tamirde. O yüzden ring seferleri düzenlendi. Ben alanın her köşesini gezdim diyebilirim. Ziyaretçilerimizle de görüştük. Ama çok daha keyifli bir festival deneyimi oldu. Zaten amaçlarımızdan biriydi. 2019'da rekor kırdıktan sonra. Şimdi çok daha donanımlı keyifli bir festival oldu. Dünyada bir ilk gerçekleşti. İnsansız hava araçlarıyla hava araçları aynı anda gösteri yaptı. En önemli husus şu. Bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımlar. Bunlar Türkiye'nin milli ve özgün eserleri olarak tasarlanmış araçları. Aynı karede 5 farklı Türkiye'nin üretiminde olan hava aracımız gösteri yaptı. O da bizi çok heyecanlandırdı. Dün 2 defa provasını gördünüz. Bugün canlı halka açık gösteri yaptılar ilk defa. Hepsinin aynı karede olması bizi gururlandırdı" dedi.

Teknofest'in 4 yıldır düzenlendiğini söyleyen Bayraktar, "Teknofest'in kalbide yarışmalarımız. İstedik ki sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil. Tüm diğer sivil alanında da eserler ülkemizin olsun. ASELSAN'ın düzenlediği insansız su altı yarışmasına bir grup genç kardeşimiz İzmir'den katılmış. Hayatta ilk defa bu alanda bu yarışma vesileyle ilgi duydular. Onlar o yıldan sonra girişimlerini kurdular. 2019 ve 2020 yıldaki Teknofest'e o girişimleriyle eserlerine sergiledir. Önce yarışma aşamasında bir teknoloji geliştirdiler. Kurdukları takımla bu eseri ticarileştirdiler. Şu anda en son aldığım bir habere göre yılda 1 milyon dolar ciro yapan bir girişme dönüştü. Adım adım teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur. Şunu da görüyoruz. 20 sene öncesine dönecek olursak bu eserleri yabancılar yapardı derdik. Artık biz bir alana ilgi duyduk mu. Ama şimdi dünyanın en iyisini yapabiliriz diyen binlerce genç kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyen Bayraktar, "Aslında bir hayaldi. Biz biraz da endişeliydik. Başvuru olur mu diye. İlk yıldan 20 bin başvuru almıştık. Teknofest bugün büyüdü. 200 binden fazla başvuru aldık. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etinliği oldu. Şu anda 81 ilimizden 111 ülkeden farklı farklı yarışmalara katılım var. Kendi sınırlarını aşıp dünyadan talepler gelmeye başladı. Kendi milli değerlerimizle teknoloji geliştirme ve dünyaya dönüştürme hayaline adım adım yaklaştığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG 2022 YILI SONUNDA YOLLARA ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise, TOGG'un festivalde büyük ilgi gördüğünü belirterek, 2022 yılı sonunda yollara çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

-İHA-

Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: 'Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu' - Son Dakika


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