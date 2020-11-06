Selçuk İnan: "Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz" - Son Dakika

Selçuk İnan: "Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz"

06.11.2020 16:03

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya takımı Milan'a deplasmanda 3 gol atan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yla gurur duyduğunu söyledi.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya takımı Milan'a deplasmanda 3 gol atan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yla gurur duyduğunu söyledi.

Selçuk İnan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Milan'a üç gol atışının hatırlatılması üzerine konuşan İnan, "Yusuf adına çok çok sevindim. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkarıyorlar. Hatta bu hafta bizi temsil eden kulüplerimiz de çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Yusuf'a ayrı bir parantez açayım. Onu çok seviyorum. Çok beyfendi çok düzgün bir arkadaşım. Sakatlıktan sonra bu şekilde dönmüş olması ayrıca beni mutlu etti. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızla da öyle." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, şöyle konuştu:

"Milli takıma yıllarca hizmet ettim. Başarılarına katkıda bulundum. Onlara başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hemen hemen hepsi benim eski takım arkadaşım. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunun değerini bilelim, onları hep destekleyelim. Yanlarında olalım."

Galatasaray'ın ligdeki durumu değerlendiren Selçuk İnan, sezonun uzun olduğuna vurgu yaptı.

Selçuk İnan, "Bu sene fazlasıyla maç oynayacağız. Performans iniş çıkışları mutlaka olacaktır. Ama biz bunun altından kalkmasını hep bildik. 2 maçtır kazanıyoruz. Takım olarak çok çalışıyoruz, yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaşlarımız oluyor. Ama dediğim gibi uzun bir maraton. Bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf inşallah biz oluruz." şeklinde konuştu.

Eski milli oyuncu, bir yıldır antrenörlüğe hazırlandığını belirtti ve beraber çalıştığı teknik adam ve yöneticilere yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Selçuk İnan: Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz
Selçuk İnan: Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz
Selçuk İnan: Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz
Selçuk İnan: Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz

Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Galatasaray, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü         
16:35
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza         
15:24
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada         
14:50
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk İnan: "Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei