Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması

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Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi