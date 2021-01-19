Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi'nde günlük 500, yıllık ise 20 bin hayvanın tedavi edilmesi planlanıyor.

SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Hayvan Hastanesi'nin 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin "en büyüğü" konumunda olduğunu belirtti.

Hasta sayısında da ciddi artış olduğunu ifade eden Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık yaklaşık 20 binin üzerinde hasta muayene etme hedefindeyiz. Laboratuvar destekli modern cihazlarımız aracılığıyla ameliyatlarımız ve klinik muayenelerimiz devam ediyor. Hastane girişinde ilk poliklinik hizmetinin verildiği 8 oda bulunuyor. Bunun dışında göz, diş, kalp ve nöroloji gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış hekimlerimizle de tedavilerimize devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle yapmış olduğumuz protokol gereği sokak hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının da katkısı bulunuyor. Yeni protokoller yapmayı düşünüyoruz. Özellikle kısırlaştırma operasyonlarının da burada yapılması yönünde bağlantı kurmaya devam edeceğiz. Şu anda hastanemizde modern cihazlarla donatılmış 5 ameliyathanemiz var. Bugüne kadar yıllık 3 bin civarında ameliyat yapma imkanımız vardı. Bu sayının yeni hastane ile daha da artacağını düşünüyoruz."

SÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Arıcan da, hastanede 365 gün 24 saat hizmet verdiklerini aktardı.