Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı - Son Dakika

Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı

01.11.2020 16:28
Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı, System.String[]

Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi ile birlikte hazırladığı, içinde yardım malzemeleri bulunan kamyonu İzmir'e uğurladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi ile birlikte hazırladığı, içinde yardım malzemeleri bulunan kamyonu İzmir'e uğurladı.

Selçuklu Belediyesi İzmir'de yaşanan depremde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı. Selçuklu Belediyesi Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi ile birlikte depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı yardım kamyonunu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un katıldığı programla İzmir'e uğurladı.

Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun program öncesi Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. Kan bağışında bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a, Başkan Pekyatırmacı çeşitli hediyeler verdi. Önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay Haftasının başlangıcı ile birlikte belediye hizmet binası önünde kurulan etkinlik alanında 1071 ünite kan bağışı hedefi koyduklarını, şuana kadar 600 ünitenin üzerinde bağış yapıldığını açıkladı. Hedefe ulaşmaları için Konyalıları etkinlik alanına davet eden Başkan Pekyatırmacı, "4 Kasım Çarşamba gününe kadar kan bağışı devam edecek. Bütün hemşehrilerimizi burada bir kez daha kan bağışı için Selçuklu Belediyemizin önündeki kan bağışı etkinliğine davet ediyorum. Burada hem bir kan bağışında bulunmuş olacaklar hem de hazırlanmış Hilal-i Ahmer sergisinde aslında çok uzun bir süreci olan Kızılayımızın tarihini sergiyle beraber görmüş olacaklar" dedi.

"İzmir'in yarasını bir nebze olsan sarmak istiyoruz"

Depremin İzmir'de büyük kayıplara neden olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde birlik beraberlik içerisinde bütün zorlukları en hızlı şekilde aşmaya gayret ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzmir'de depremden dolayı zarar gören hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza acil hayırlı şifalar diliyorum. İnşallah yaralar hızlı bir şekilde sarılacak. Devletimizin imkanları orada, bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz orada gereken çalışmaları yürütüyorlar. Biz de Konya'dan elimizden gelen desteği göstermek için gayret ediyoruz. Hepsine geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

İzmir depreminde vefat edenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, depremin ilk saatinden itibaren devletin bütün unsurlarının bölgede olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından hazırlanan yardım kamyonu İzmir'deki depremzedelerin yarasını sarmak üzere uğurlandı. - KONYA

Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı
Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı

Türk Kızılayı, Selçuklu, Konya, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi İzmir'e yardım elini uzattı - Son Dakika


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