Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi katı atık araç envanterini güçlendirdi - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen iki adet katı atık toplama aracını düzenlediği törenle hizmete başlattı.



Türkiye'nin Sıfır Atık Belgesi alan ilk belediyesi olan Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe ettiği iki katı atık toplama aracını envanterine kattı. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli katıldı. Törende Bakanlık tarafından hibe edilen iki adet vinçli katı atık toplama aracı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne dualarla teslim edildi. Bakanlığın hibe ettiği iki araçla birlikte Belediye bünyesindeki katı atık toplama aracının sayısı 14 oldu.



"Aldığımız başarılı tedbirlerle süreci çok iyi atlattık"



Ülke olarak uzun zaman sonra normalleşme sürecinin ilk gününü yaşadığımızı ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hepinizin bildiği gibi 11 Marttan itibaren dünyada etkisini sürdüren korona virüs ülkemizde de ilk vaka görülmesiyle birlikte gündem olmaya başlamıştı ve 11 Mart'tan bu yana alınan tedbirler uygulanan denetimler neticesinde çok şükür bugün artık yeni bir normal yaşamaya başlıyoruz. Tabi ki yeni normal sürecinde yine her şey eskisi gibi olmayacak. Bugün burada olduğu gibi sosyal mesafe şartına riayet ederek, maskelerimiz kullanarak yine günlük hayatımıza ve işlerimize devam edeceğiz. Bir süre daha bu tedbirlere azami ölçüde uymamız gerekiyor. Bugün ülke olarak çok çok iyi durumdayız diğer ülkelere baktığımız zaman Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer uzak doğu ülkelerinden Covid-19 sürecinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile güçlü sağlık sistemimizin neticesinde çok iyi durumdayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine tedbirlere riayet ederek normale geçiş sürecini de yakalamış olacağız. Ben bu süreçte tabiki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve bütün hükümetinizin diğer bakanları ve bu süreçte çok büyük gayretle çalışan yerel yönetimlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de burada şehrimizde ilçemizde görev alan bizim personelimize özellikle çevre koruma ekibimize çünkü hakikaten bu zor süreçte temizlik hijyen en önemli konulardan biriydi ve çok şükür 662 bin nüfusa sahip bir ilçede temizlikle ilgili bu süreçte en ufak bir problemimiz olmadı. Ben bütün çevre koruma ekibimize hassaten başta müdürümüz olmak üzere bütün personelimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"86 araçla çöp toplama hizmetini yürütüyoruz"



Selçuklu Belediyesi olarak ilçeye hizmet etme yolunda en iyi hizmeti sunabilmek için gayretle çalıştıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Bu aşamada her zaman olduğu gibi araç filomuzu da genişletmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün Çevre Bakanlığımızın çok büyük katkılarıyla iki yeni aracımızı daha filomuza katıyoruz. İki tane çöp toplama aracımızı filomuza katarak 12 tane olan büyük araç sayımızı 14'e çıkartıyoruz. Toplamda 86 araçla ilçemizde çöp toplama hizmetlerini yürütüyoruz. Bu iki araçla birlikte inşallah çok daha rahat bir şekilde bu Çevre Koruma Ekiplerini hep birlikte sürdürme imkanımız olacak. Ben bu araçların ilçemize kazandırılmasında çok büyük katkıları olan Sayın Çevre Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine belediyemiz bu aracın belediyemize kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Araçlarımız hayırlı mübarek olsun, kazasız belasız bir şekilde inşallah hizmet verecekler. Tabi araç gereç ve ekipman yönünden ne kadar güçlü olursak hizmetlerimizi de o kadar rahat bir şekilde yerine getireceğiz. Bundan önce de iki tane araç yine belediyemizin imkanlarıyla hizmete alındı. Bu iki araçta yine çöp toplama hizmetlerinde kullanılacak en son yeni iki tane aracımızla toplam 14 tane aracımızı hizmete kazandırmış olduk. Hayırlı mübarek olsun diyorum. Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı. - KONYA