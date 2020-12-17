Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi acil müdahale ekipleri oluşabilecek kar yağışı ve buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler Selçuklu'da hayatın aksamaması için görevi başında bekliyor.

Kış şartlarının kendini hissettirdiği bu dönemde Selçuklu Belediyesi olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı tedbirlerini aldı. Olumsuz hava koşullarına karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Kar yağışında ilk etapta müdahale edecek olan acil müdahale ekibi 36 adet karla mücadele aracıyla görev yapacak.

"Tüm ekiplerimizle birlikte kışa hazırız"

Olası bir kar yağışı ve sonrasında ekiplerin tamamen hazır olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bütün zorluklara rağmen yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. 2020 yılı içerisinde Covid süreciyle birlikte aslında geç başladığımız süreci çok yoğun bir çalışma temposuyla bütün hedeflerimizi aşarak tamamlamış olduk. Hem asfaltta hem alt yapı çalışmalarında hem de dış mahallelerde yaptığımız kumlama ve soğuk asfalt çalışmalarında hedeflerimizi aşmış durumdayız. Bundan sonrası içinde bütün ekiplerimiz 8 adet greyder, 11 tane kepçe, 17 adette kar kürüme aracımızla birlikte kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve kışa hazırız. İnşallah hayırlı ve bereketli bir şekilde rahmetleri bekliyoruz. Yaz dönemi için de şimdiden hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah 2021 yılında çok daha verimli çok daha yoğun bir çalışma içinde olacağız ve bütün ekiplerimizle beraber hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil, Büyükşehir Yasası ile ilçeye bağlanan dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürülecek. Fen İşleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek. - KONYA