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Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır

15.12.2021 13:21
Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır

Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan planlamalar doğrultusunda 24 saat görev yapacak ekipler Selçuklu'da hayatın aksamaması için görevi başında olacak.

Olası kar yağışında ilk etapta müdahale edecek olan acil müdahale ekibinde 36 karla mücadele aracı bulunuyor.

"Tüm ekiplerimizle birlikte kışa hazırız"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da kış koşullarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kış mevsiminde ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük hayatın etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Pekyatırmacı, "Ekiplerimiz 8 adet greyder, 12 tane kepçe, 17 adette kar küreme aracı, 1 adet kar rotatifimizle birlikte kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve Selçuklu Belediyesi olarak kışa hazırız." diye konuştu.

Bol ve bereketli bir kış geçirmeyi temenni ettiklerini ifade eden Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Olası kar yağışı sonrası ekiplerimiz şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stokunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil, Büyükşehir Yasası ile ilçeye bağlanan dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması titizlikle sürdürülecek. Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek."

Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır
Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır
Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır
Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır

Hisarcık, Selçuklu, Konya, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kışa hazır - Son Dakika


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