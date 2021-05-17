Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli - Son Dakika

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli

17.05.2021 18:18
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında ilave gündem olarak Filistin halkına 1 milyon TL yardım yapma kararı aldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında ilave gündem olarak Filistin halkına 1 milyon TL yardım yapma kararı aldı. Mecliste grubu olan üç partinin de teklifi olarak meclis gündemine gelen yardım maddesi için meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İsrail'i lanetledi.

Selçuklu Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında toplandı. Toplantıda Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı terör devleti İsrail'i lanetledi. Selçuklu Belediye Meclisi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partinin teklifiyle Selçuklu Belediyesinin kardeş belediyesi olan Beyt Hanun Belediyesine nakdi yardım talebi meclis gündemine aldı. İlave gündem oy birliği ile kabul edilirken, meclisten Beyt Hanun'a 1 milyon TL yardım yapılması kararlaştırıldı. Selçuklu Belediyesi, terörist İsrail'in zulmü nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilerin yarasını bir nebze olsun sarmak için meclisin aldığı karar ile yapacağı 1 milyon TL'lik yardımı ulaştırmak için anlaşılacak yardım kuruluşu ile protokol imzalanması için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya da yetki verdi.

"Her zaman Filistin'in yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz"

Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak Ramazan ayında başlayan ve bayram süresinde de devam eden zulmünün bütün dünya tarafından izlendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz her zaman Filistin Devletinin ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın savunucusuyuz, onlarla birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Türk milleti ve Türk devleti olarak da her zaman bu zulme karşı en sağlam şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar farklı şekillerde terör devleti İsrail'i kınadığımızı ifade etmiştik ama bugün de buradan Selçuklu Belediye Meclisimiz adına tekrar ifade etmek istiyorum; terör devleti olan İsrail'i Filistin'de, Gazze bölgesinde, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulüm, katliam ve insanlık dışı bütün eylemleri nedeniyle kınıyorum, lanetliyorum. İnşallah en kısa sürede bu terör devletinin eylemleri son bulacak. İsrail'in saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralanan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Onların yaralarını sarmak için her zaman elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Filistin'e destek için meclise sunulan teklif için parti gruplarına ve meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli

Türk Lirası, Selçuklu, Filistin, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı         
18:32
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı         
17:56
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı         
17:49
İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok         
17:40
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 18:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Selçuklu Belediyesi'nden Filistin'e yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement