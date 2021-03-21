Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği - Son Dakika

Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği

21.03.2021 11:26
Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, pandemi desteği kapsamında kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı borçlarında indirime giderken şimdi de kapalı olan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine bin TL yardımda bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, pandemi desteği kapsamında kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı borçlarında indirime giderken şimdi de kapalı olan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine bin TL yardımda bulundu.

Selçuklu Belediyesi pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek vermeye devam ediyor. Vatandaşların Vefa Sosyal Destek Ekipleriyle yardımına koşan, maske, mesafe ve hijyen tedbirleri ile virüs mücadelesini sürdüren Selçuklu Belediyesi, zor durumdaki esnafa maddi anlamda katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi daha önce Belediye Encümeninin aldığı 578 nolu kararla belediye kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında kapalı oldukları dönemin kiralarını almamıştı. İki aylık dönemde bir milyon 32 bin 24 TL'den vazgeçen Selçuklu Belediyesi, kalan 10 aylık kira bedelinde de indirime gitti. Selçuklu Belediyesi kiracısı olan park ve spor salonlarında bulunan büfeler, seyyar büfeler, düğün salonları, çay ocağı, kahvehane, lokanta, eczane ve diğer kiralık yerlerden toplamda bir milyon 236 bin 47 TL'lik alacağından vazgeçti. Selçuklu Belediyesi iki aylık kira almama ve yaptığı indirimle birlikte esnafa 2 milyon 268 bin 71 TL yardımda bulundu.

278 esnafa bin TL nakdi destek

Selçuklu Belediyesi bu yardımın yanı sıra Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında halen kapalı bulunan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine işletme başı bin TL'lik nakdi yardım yaptı. KONESOB tarafından belirlenen 278 esnafın hesabına ödeme gerçekleştirildi.

"Pandemi sürecinde de esnafın yanındayız"

Her dönemde olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafın yanında olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınından esnafımız olumsuz anlamda etkilendi. Kanun gereği kapalı kalan esnafımız vatandaşların da sanal alışverişe yönelmesi ile birlikte daha çok zarar gördü. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bir nebze esnafımızın yarasına merhem olması için maddi destekte bulunuyoruz. Kapalı oldukları süreçte iki aylık kira bedelinden vazgeçtik, 2020 yılı alacağımızda büyük bir indirime gittik ve şimdi de kapalı olan esnafımıza bin TL'lik nakdi yardımda bulunuyoruz. İnşallah pandemi bir an evvel biter ve ülkemiz normale döner ve esnafımız o eski günlerine dönerler diye temenni ediyorum. Biz öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği
Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği

Türk Lirası, Selçuklu, Pandemi, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği - Son Dakika Ekonomi


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